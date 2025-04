Oasport.it - NBA, i risultati della notte (1° aprile): Tatum e Horford decisivi per i Celtics, successi anche per Lakers e Thunder. Bene Miami e Clippers

Un’altra grandequella da mandare in archivio per la NBA con otto partite completate per la regular season 2025-2025 oramai agli sgoccioli: andiamo quindi a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano, dove come sempre non è mancato il grande spettacolo.Blitz esterno deiHeat (34-41) sui Washington Wizards (16-59) per 94-120 con 28 punti e 12 rimbalzi di Bam Adebayo e 27 punti di Tyler Herro – 35 punti per Jordan Poole miglior realizzatore dei padroni di casa. Fanno saltare il fattore campoi Los Angeles(43-32) contro gli Orlando Magic (36-40) per 87-96 grazie a Ivica Zubac autore di una doppia doppia da 18 punti e 20 rimbalzi – 21 punti equamente divisi tra Normsn Powell e Kawhi Leonard con 20 punti di James Harden, mentre per i Magic 26 punti di Paolo Bro.