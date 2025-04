Lanazione.it - Nati per leggere. Nelle bibloteche

per: l’appuntamento dedicato alle famiglie con piccoli dai 6 mesi in su approdabiblioteche Nord e Ovest e torna al punto prestito PrismaLab. La lettura insieme è un’esperienza unica: è lo slogan dipera Prato, il programma nazionale che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia fin dalla più tenera età. E così le biblioteche comunali accoglieranno famiglie, bambine e bambini con il sorriso e con iniziative gratuite mirate a diffondere sempre più il progetto. Da oggi il servizio torna a PrismaLab con Le coccole del martedì, diventando continuativo ogni martedì dalle 15 alle 19. Alla biblioteca Nord il progetto approda con il titolo Piccoli piccoli ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. Il giovedì è invece la volta della Ovest con i Teneri giovedì, ogni giovedì dalle 16.