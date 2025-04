.com - Naska annuncia le prime date del tour The Freak Summer Show

ledel The, lanée estiva che lo vedrà protagonista dei principali festival italianiDopo il grande successo del suo ultimounplugged, che lo ha visto protagonista a suon di sold out nei più importanti teatri italiani,The, lanée estiva che, a partire dal prossimo giugno, lo vedrà protagonista dei principali festival Italiani. Biglietti disponibili dalle ore 15.00 di oggi martedì 1 aprile su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 10.00 di domenica 6 aprile.Il calendario delle14 giugno 2025 – CASERTA @ CasertaFestival28 giugno 2025 – MONDOVI’ (CN) @ Wake Up17 luglio 2025 – LEGNANO (MI) @ Rugby Sound Festival9 agosto 2025 – MAJANO (UD) @ Majano Festival29 agosto 2025 – BERGAMO @ NXT Station7 settembre 2025 – EMPOLI @ Beat FestivalIronico e provocatorio, romantico e riflessivo,– nome d’arte di Diego Caterbetti – sa parlare di amore come di alienazione, di eccessi e di ricerca di se stessi, di libertà e di affetti familiari.