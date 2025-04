Gamberorosso.it - Nasce l'associazione I Custodi del Lambrusco: 26 produttori insieme per un nuovo corso della denominazione

Leggi su Gamberorosso.it

una nuovadel. In 26vitivinicoli, provenienti dai territori di Modena e Reggio Emilia, hanno scelto di distinguersi dal lavoro del Consorzio di tutela presentando Idel, che dichiara di voler riscoprire e riposizionare le celebri bollicine, riscrivendo la percezione comune di un vino «straordinario ma troppo spesso sottovalutato». Per farlo, in molte si sono allontanate gradualmente dall'ente di tutela. Altre non ci sono mai state. La volontà di aprire un, portando avanti «un'idea contemporanea» di, differente dalle attività di promozione tradizionali, è maturata un anno fa e l'avvicinarsi del Vinitaly è stata l'occasione per lanciare l'iniziativa, con una presentazione a Modena il 31 marzo s.Idel- incontro di presentazione 31 marzo 2025Il manifestoCome previsto dallo statuto, le cantine svolgono l’intero ciclo produttivo del vino, dalla coltivazione delle uve fino all’imbottigliamento e alla commercializzazione del prodotto finale.