Napoli terzo in Serie A per commissioni parte agli agenti nel 2024

Nelsono stati spesi oltre 226 milioni di euro dalle squadre diA in compensi per glisportivi nel, con una media di circa 11,3 milioni di euro per ciascuna società e una crescita di circa il 2,7% rispetto al 2023. I dati sono stati pubblicati la Figc in ottemperanza alla legge sulla trasparenza e riguardano lesui trasferimeti di calciomercato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.La media per ogni società viene inevitabilmente influenzata dalle spese delle big: basti pensare che Juventus e Inter hanno speso circa un quarto della cifra complessiva. A farla da padrona è la Juventus, visti i tantissimi trasferimenti effettuati: da Koopmeiners a Douglas Luiz, passando per Cabal, Di Gregorio, Adzic, Conceicao, Nico Gonzalez – solo parzialmente – ma ci sono anche le cessioni come quelle di Kean, Huijsen, Soule.