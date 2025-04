Napolipiu.com - Napoli, sondaggio per Fortini della Juve Stabia. Conte insoddisfatto del mercato di gennaio

Leggi su Napolipiu.com

perdeldi">– Tra i nomi finiti nei radar delper il futuro c’è quello di Niccolò, giovane esterno sinistro di proprietàFiorentina, attualmente protagonista in Serie B con la. Come riportato da Tuttoweb.com, il club azzurro avrebbe avviato unesplorativo nelle ultime settimane, monitorando da vicino le prestazioni del classe 2004., dopo un inizio di stagione rallentato da una contusione alla caviglia, ha collezionato finora 21 presenze in campionato, di cui 18 da titolare, mostrando qualità tecniche e atletiche interessanti. Il suo profilo ha attirato l’attenzione degli osservatori azzurri, anche in virtùsituazione affollata sulla fascia sinistra in casa Fiorentina, dove il giovane potrebbe essere chiuso dalla presenza di Parisi e Gosens.