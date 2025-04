Napolipiu.com - Napoli, occhi su Zortea per la fascia destra: 5 gol in stagione con il Cagliari

super la: 5 gol incon il">Ilguarda al futuro e mette nel mirino un nuovo profilo per rinforzare la corsia di. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club azzurro avrebbe inserito Nadirnella lista dei possibili rinforzi estivi. Il laterale classe 1999, di proprietà dell’Atalanta ma attualmente in prestito al, sta disputando unadi ottimo livello in Serie A.Con 27 presenze in campionato e ben 5 reti segnate,si è affermato come uno dei punti fermi della formazione di Claudio Ranieri, distinguendosi non solo per continuità e duttilità, ma anche per la sua capacità di incidere in fase offensiva, qualità che raramente si riscontra in un terzino.Il, alla ricerca di un’alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo, osserva con interesse l’ex Cremonese e Salernitana, che potrebbe rappresentare una soluzione giovane, italiana e già pronta per il salto in una piazza ambiziosa.