Spazionapoli.it - Napoli, nuovo centro sportivo: De Laurentiis ha scelto la location. I dettagli del progetto

Leggi su Spazionapoli.it

Aurelio Deavrebbela nuovaper ildel futuro del: scopri tutti idelVenticinque ettari di terreno, dieci campi da gioco, palestre, piscine e unbenessere da far girare la testa. E non è tutto: una mini arena da 1.500 posti per dare spazio alla Primavera e alla squadra femminile, con un investimento che supera i 45 milioni di euro. “Forse ieri (sabato, ndr) ho trovato i terreni giusti”, ha dichiarato il presidente deldurante la convention di Fratelli d’Italia, davanti al sindaco Manfredi e al ministro Abodi.E no, non era una boutade per fare scena: il sopralluogo a Qualiano lo ha davvero conquistato. Siamo a pochi chilometri dall’uscita della Domiziana di Varcaturo, su un’area privata senza vincoli burocratici, pronta per essere acquistata senza intoppi.