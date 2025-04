Tvplay.it - Napoli-Milan, contatto di mercato: i rossoneri mettono 20 milioni sul piatto

Leggi su Tvplay.it

Gioca neluno dei possibili obiettivi didelper la prossima stagione. Non è la prima volta che viene accostato aiSono giorni importantissimi per il. Tra la semifinale di Coppa Italia e le ultime partite di Serie A decisive per la qualificazione europea dei, la dirigenza continua a lavorare per la nomina di un nuovo direttore sportivo.di: i20sul– Tvplay.it (Foto LaPresse)Il duello tra Fabio Paratici e Igli Tare si è risolto a favore dell’ex dirigente della Juventus. Lo ha confermato poco fa anche Sky Sport che ha riferito di un viaggio a Londra dell’a.d. Furlani per un ulteriore incontro, verosimilmente decisivo, con l’attuale consulente del Tottenham. La scelta del d.s. sarà fondamentale sia per la nomina del possibile sostituto di Sergio Conceicao quanto per le decisioni riguardanti l’organico della prossima stagione.