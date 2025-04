Primacampania.it - Napoli, inaugurata la nuova stazione della Metro al Centro Direzionale: è la ventesima della Linea 1

– È entrata in funzione oggi lapolitana difermata del tracciato. Dopo il periodo di collaudo tecnico, laè ora pienamente operativa e rappresenta un nodo strategico per migliaia di utenti, essendo situata a ridosso del Consiglio RegionaleCampania e del Palazzo di Giustizia, oltre a essere collegata con la Circumvesuviana.Fino a oggi, chi arrivava indoveva scendere allaGaribaldi per poi raggiungere a piedi il. Con laapertura, il cuore amministrativo e giudiziariocittà è finalmente accessibile direttamente da ogni quartiere di.La1 ora si sviluppa su 19 chilometri di tracciato a scartamento ordinario, servita da nove treni digenerazione a sei vagoni, operativi dalle 6 alle 23, con corse ogni 8 minuti e un potenziamento nei giorni festivi.