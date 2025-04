Rompipallone.it - Napoli, il colpo che non ti aspetti: sostituirà il big

Il top player dei partenopei potrebbe essere sostituto da un nuovo acquisto nella prossima sessione di calciomercatoIlcontinua a lottare per lo Scudetto e arrivati ad aprile, come ha detto anche Antonio Conte, è impossibile non farci un pensierino. Anche se i punti da recuperare sono tre, i partenopei hanno un vantaggio non indifferente che riguarda le partite da giocare.Se i partenopei hanno quattro partite in questo mese di aprile ovvero Bologna e Monza in trasferta più Empoli e Torino in casa, l’Inter ne avrà ben otto cioè il doppio tra Coppa Italia (andata e ritorno con il Milan), Champions League (doppia sfida con il Bayern Monaco) e il quartetto di Serie A composto da Parma, Cagliari, Bologna e Roma.I campani però si proiettano oltre con uno sguardo al calciomercato. Se quello estivo dell’anno scorso era stato ricco di colpi, la sessione invernale ha visto partire Kvicha Kvaratskhelia senza averlo sostituito con nessun giocatore istantaneamente pronto considerando che Okafor non era in forma.