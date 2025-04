Sport.quotidiano.net - Napoli, i retroscena del ritorno al 4-3-3: il ruolo chiave dell'assente McTominay

, 1 aprile 2025 - Due settimane di lunga sosta trascorse a ponderare quale modulo scegliere tra il 3-5-2 in vigore negli ultimi mesi, quelli'emergenza infortuni, e quel 4-3-3 che invece aveva fatto le fortune delnella prima parte di stagione prima di optare, a sorpresa e almeno nei piani iniziali, per il 4-4-2, con il fine di tutelare il tandem davanti composto da Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Poi il contrattempo che stravolge tutti i piani di Antonio Conte, il comandante al timonea nave azzurra ovviamente deputato a prendere le scelte più delicate: Scott, non proprio uno a cui si rinuncia a cuor leggero, dà forfait contro il Milan a causa di un malanno di stagione. A questo punto l'allenatore manda in cantina gli ultimi esperimenti, rinunciando quindi anche alle due punte e, soprattutto, a un Raspadori in stato di grazia negli ultimi tempi, e torna all'usato sicuro, quel 4-3-3 che subito lo ripaga al massimo: ilvince e convince, soprattutto nel primo tempo, e resta in scia all'Inter grazie alle sue vecchie (e ritrovate) certezze.