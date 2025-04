Donnapop.it - Myrta Merlino e la malattia di cui nessuno era a conoscenza: ecco perché è mancata spesso a Pomeriggio 5

Nel corso degli anni, i telespettatori di5 hannonotato l’assenza di, suscitando curiosità e speculazioni sui social. Ma solo ora, la giornalista 55enne ha deciso di rivelare il motivo delle sue frequenti assenze, facendo chiarezza su un aspetto della sua vita che fino ad oggi era stato tenuto segreto.In una lunga intervista a Ok Salute e Benessere, che le ha anche dedicato la copertina,ha raccontato per la prima volta le difficoltà legate alla sua salute, spiegando le motivazioni che l’hanno portata a prendersi delle pause necessarie per il suo benessere.Con parole sincere e dirette,ha raccontato di aver sofferto per mesi di “dolori lancinanti”, che l’hanno costretta a fermarsi. “Sono stata quotidianamente in diretta per 14 anni. Sono 13 anni che vivo con questo ritmo, come se fossi dentro a un frullatore sempre acceso“, ha spiegato, sottolineando come a un certo punto della sua carriera si sia resa conto che il lavoro doveva adattarsi alla sua vita e non viceversa.