Myanmar i morti salgono a oltre 2 700 | il bilancio della tragedia è devastante

Ildelterremoto che ha colpito ile la Thailandia continua a salire, raggiungendo i 2.719, come confermato dal leadergiunta militare birmana, Min Aung Hlaing. A questi, si aggiungono circa 4.521 feriti e400 dispersi. Il terremoto, che ha avuto una magnitudo di 7.7, è stato avvertito anche nei paesi vicini, tra cui la Thailandia, dove sono state registrate 20 vittime.Per onorare le vittime, oggi, alle 12:51:02, ora esatta dell’evento catastrofico, è stato osservato un minuto di silenzio. In, la giunta militare ha proclamato una settimana di lutto nazionale, con bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici ufficiali, che durerà fino al 6 aprile.I soccorsi internazionaliNonostante i soccorsi siano in corso, le speranze di trovare sopravvissuti diminuiscono con il passare delle ore.