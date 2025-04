Romadailynews.it - Myanmar: cittadini colpiti da sisma riposano a Nay Pyi Taw

Deidal terremotoin un bosco vicino a una strada a Nay Pyi Taw, in, ieri 31 marzo 2025. Il bilancio delle vittime del terremoto di venerdi’ di magnitudo 7,9 ine’ salito a 2.056, con circa 3.900 feriti e quasi 270 dispersi segnalati, secondo quanto riferito ieri dal team di informazione del Consiglio di amministrazione dello Stato del Paese. Dei bambinidal terremotoin un bosco vicino a una strada a Nay Pyi Taw, in, ieri 31 marzo 2025. Il bilancio delle vittime del terremoto di venerdi’ di magnitudo 7,9 ine’ salito a 2.056, con circa 3.900 feriti e quasi 270 dispersi segnalati, secondo quanto riferito ieri dal team di informazione del Consiglio di amministrazione dello Stato del Paese. Dei bambinidal terremotoin un bosco vicino a una strada a Nay Pyi Taw, in, ieri 31 marzo 2025.