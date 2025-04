Museo Omero e gestione bar | bandi in arrivo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarà un’estate densa di appuntamenti all’Arena sul Mare alla banchina 1 del porto dorico. Oltre ai concerti di grande risonanza, dai Coma Cose a Cristiano De André, passando per Max Gazzè, l’assessorato ai Grandi Eventi ha deciso di fissare sul palco di fronte alla Fontana dei 2 Soli del maestro Cucchi anche eventi di altra natura. Come quelli finiti in commissione ieri mattina per il via libera al patrocinio e all’utilizzo della struttura. L’8 luglio, infatti, salirà sul palco dell’Arena sul Mare Gianluca Gotto (nella foto), scrittore, divulgatore e viaggiatore (la tappa è al di fuori dell’Ulisse Fest 2025 che andrà in scena dal 4 al 6 luglio), mentre, restando sul tema, il 25 dello stesso mese toccherà al noto psicologo Paolo Crepet portare il suo spettacolo che sta ottenendo ottimi risultati nella tournée invernale.