Museo Galileo di Firenze celebra 100 anni con eventi speciali e mostre

Oltre 1.000 strumenti in esposizione permanente, un patrimonio librario di oltre 250.000 volumi, più di 209.000 visitatori e 25.000 partecipanti alle attività didattiche (per oltre 1.500 appuntamenti annuali) nel solo 2024: sono le cifre deldi, che il 7 maggio celebrerà il centenario della sua fondazione. In occasione dell’versario, le porte saranno aperte in via straordinaria fino alle 23. Alle 21 sarà il momento del debutto dello spettacolo ’Caterina, la madre di Leonardo’, un dialogo a cura della Compagnia Oltre, liberamente tratto dal romanzo Il sorriso di Caterina di Carlo Vecce. Proprio negli spazi occupati oggi dal, secondo la ricostruzione del professore Vecce, Caterina aveva prestato servizio come balia, nell’allora Castello d’Altafronte, oggi noto come Palazzo Castellani (ingresso per lo spettacolo su prenotazione, gratuito per i possessori del biglietto deldel giorno 7).