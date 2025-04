Lanazione.it - “Muoversi green“ diventa diffusivo. Al via la campagna per i servizi di trasporto ecologico e integrato

E’ essenziale “fare“ ma lo è altrettanto divulgare, per far sì che iarrivino al cittadino e viceversa. Questo il concetto che ha mosso la nuovadi comunicazione sulla mobilità sostenibile promossa dal Comune di Lucca in collaborazione con Autolinee Toscane. L’iniziativa è stata illustrata ieri di fronte al Caffè delle Mura, dall’assessore alla mobilità Remo Santini, e dal direttore marketing e comunicazione di Autolinee Toscane, Tommaso Rosa. Il progetto, che prevede un investimento significativo da parte dell’amministrazione comunale, mira a sensibilizzare i cittadini sulle opportunità esistenti per spostarsi in modo sostenibile all’interno della città, promuovendo l’utilizzo delpubblico locale, ilo di bike sharing e i percorsi ciclabili. A partire da oggi e fino al 30 giugno, lasarà diffusa attraverso i principali canali social e a mezzo stampa, con contenuti informativi e aggiornamenti suidi mobilità disponibili.