Ilrestodelcarlino.it - Muore giovane mamma, leucemia fatale a 23 anni: dolore infinito per Anastasia

Macerata, 1 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta la macerateseBaroni, 23, che ha lottato con tutte le sue forze contro la. Nel gennaio 2023 ladi un bambino, che ora ha quattro, aveva raccontato al Carlino la sua storia, da quando le era stata diagnosticata lamieloide acuta. Da quel giorno era iniziata la sua battaglia combattuta con decisione: non si è mai abbattuta e ha sperato fino all’ultimo che potesse esserci quel donatore che le avrebbe salvato la vita. Solo una persona ogni centomila è compatibile con chi è in attesa di un trapianto, ma quella speranza non l’ha mai abbandonata. “A quella persona – aveva raccontato al Carlino – ci penso da quando mi è stata diagnosticata la malattia anche se non è un pensiero fisso, ma si affaccia ogni tanto”.