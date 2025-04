Agi.it - Muore a 17 anni schiacciato dal trattore

Leggi su Agi.it

AGI - Tragedia nelle campagne tra Montopoli in Valdarno e Palaia, in provincia di Pisa. Un ragazzo di 17è rimastoda unche si è ribaltato mentre si trovava alla guida in località Chiecina. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 31 marzo nell'azienda di famiglia: a trovare il corpo senza vita sarebbe stato il padre. La dinamica dell'incidente è all'attenzione degli inquirenti. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell'Asl. "Alla famiglia vanno le nostre sentite condoglianze per questo tragico incidente, una perdita che scuote tutta la nostra comunità", ha scritto sui social Linda V, sindaca di Montopoli.