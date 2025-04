Riminitoday.it - Multe, quanto incassano i Comuni? Rimini fuori dalla zona podio con quasi 10 milioni di euro

Leggi su Riminitoday.it

E' un tema sempre molto gettonato soprattutto per le recenti polemiche in tema di autovelox:'guadagnano' idalle? Secondo l'analisi di Facile.it, presi in esame i capoluoghi di provincia,si trova al quinto posto in Emilia Romagna con un totale di 9,4di