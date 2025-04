Multe in un anno il Comune ha incassato 37 milioni Ma siamo tra i più disciplinati

Ferraratoday.it - Multe, in un anno il Comune ha incassato 3,7 milioni. Ma siamo tra i più disciplinati

Leggi su Ferraratoday.it

Ferrara (3,7di euro) è il terzultimodell'Emilia Romagna per incasso – nel 2024 - dei proventi dae sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada (qui quelle per rifiuti abbandonati). E’ il dato che emerge dall’analisi realizzata da.