Juventusnews24.com - Multa Juve, sanzionata la società bianconera! Il Giudice Sportivo spiega i motivi della decisione nel comunicato. Tutti i dettagli!

di RedazionentusNews24, la Juve paga una multa per quanto accaduto per mano dei propri tifosi: tutti i dettagli nel comunicato. È da poco uscita la relazione del Giudice Sportivo in merito alle note disciplinari della 30^ giornata di Serie A. Tra i "cattivi" ci finisce anche la Juventus, che è costretta a pagare l'intemperanza dei propri tifosi con una multa salata. MULTA JUVE – «Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dell'Arbitro e di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.».