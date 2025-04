Sport.quotidiano.net - Muller saluta il Bayern dopo 25 anni, l’addio a fine stagione: cosa farà il capitano

Roma, 1 aprile 2025 – La storia d'amore tra Thomase ilMonaco è giunta ai titoli di coda: il contratto del numero 25 non verrà rinnovato, perciò al termine dellanon sarà più un giocatore del(che compirà 36il prossimo 13 settembre) è un prodotto del vivaio dei bavaresi, e veste la maglia deldal 2000.ottonel settore giovanile e due stagioni nelII, il giocatore tedesco è passato in prima squadra, con la quale ha scritto la storia del calcio tedesco. In 17 stagioni ha collezionato ben 742 presenze, 247 gol e 273 assist, oltre che uno svariato numero di trofei. Con la maglia delMonaco,ha conquistato 12 campionati tedeschi, 6 Coppe di Germania, 8 Supercoppe di Germania, 2 Champions League, 2 Supercoppe UEFA e due Mondiali per club.