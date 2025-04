Game-experience.it - MSI Claw A1M, annunciate delle promozioni per acquistare il dispositivo in forte sconto

MSI ha annunciaper MSIA1M, la versione ultra-portatile del suoper il gaming mobile. Da oggi al 10 aprile sarà infatti approfittare di sconti mai visti prima e acquistarla su mediaworld.it, fino a esaurimento scorte, a 449 euro mentre dall’11 al 30 aprile sarà invece disponibile al prezzo consigliato di 499 euro.MSIA1M è una console da gaming con schermo FHD da 7” a 120Hz e copertura del 100% della gamma sRGB. Le prestazioni sono assicurate dal processore Intel Core Ultra 7 155H e dalla grafica integrata Intel Arc, che insieme all’elevata durata della batteria, al disco SSD da 512 GB PCIe Gen 4 e ai 16 GB di RAM LPDDR5 a 6400 MHz la rendono la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare a giocare i propri titoli preferiti anche in mobilità.Per effettuare l’acquisto basta accedere al sito ufficiale di MediaWorld.