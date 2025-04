Primacampania.it - Msc e Italo, servizio integrato collegamenti porti-città

Leggi su Primacampania.it

Napoli/Roma – Da oggi le navi da crociera sono ancora più “vicine” alle case delle persone grazie a untreno/bus/nave che collega in modo comodo e agevole ledi partenza degli ospiti con idi imbarco. Un risultato reso possibile da un accordo tra MSC Crociere e, entrambe aziende del Gruppo MSC, per le crociere in partenza daidi Civitavecchia, Napoli e Venezia.Chi prenota una crociera MSC in partenza da questi trepuò, quindi, scegliere di utilizzare il viaggio combinato/Itabus per raggiungere direttamente la nave dalla propriadi partenza. Si tratta di unmultimodale molto importante per iniziare nel modo giusto la propria vacanza attraverso l’utilizzo dei diversi mezzi di trasporto per raggiungere in modo comodo e agevole la nave presso il porto di imbarco e per tornare poi a casa al termine della crociera.