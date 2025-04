Sportnews.eu - MotoGP, quando torna il motomondiale dopo lo spettacolo di Austin: la data da non dimenticare

Archiviata la gara di, in Texas, lariparte dal Qatar per il quarto Gran Premio della stagione: lae gli orari in programma.Sembrava tutto perduto, con Pecco Bagnaia in crisi da settimane, e invece il pilota torinese ha avuto il suo riscatto, sfruttando una pista particolare, poco impegnativa dal punto di vista delle curve e dotata di due lunghi rettilinei. In sella alla sua Ducati, Pecco ha dimostrato di non essere secondo a nessuno, porta a termine la gara di, in Texas, davanti a tutti.Pecco Bagnaia gioiosola vittoria in Texas (Sportnews.eu)Se il compagno di squadra e principale rivale Marc Marquez è fino sull’asfalto,aver dominato le qualifiche, Bagnaia ha avuto la pista libera e ha potuto dare il massimo. Dietro di lui, un altro Marquez, Alex, in sella alla sua Gresini Racing.