Motociclismo, la pratese Contri al debutto nel Campionato Europeo

Prato, 1 aprile 2025 - Lorenzo Dalla Porta tornerà in pista il prossimo weekend, nel primo round delItaliano Velocità. Ma a Misano Adriatico, il pilota di Montemurlo non sarà l'unico a rappresentare la provincia di Prato: a correre, ovviamente nel CIV femminile, ci sarà infatti anche Matilde. La giovanenon correrà sulla Yamaha R3 solo a Misano: oltre alItaliano prenderà parte nel corso della stagione anche ad alcune gare del. “Riuscire a partecipare ad una competizione di livello internazionale è un sogno che si avvera – ha detto la diretta interessata - e mi impegnerò al massimo per ottenere i migliori risultati possibili e crescere come pilota”. La tappa in Romagna sarà peraltro valida per entrambe le competizioni, poi in chiave europea la giovane “centaura” andrà a correre in Ungheria e Croazia.