Lanazione.it - Moschea a Viareggio: preoccupazioni per sicurezza e rispetto delle norme urbanistiche

Leggi su Lanazione.it

"Sullain viaCatene intendiamo vederci chiaro perché si tratta di un immobile molto grande, in pieno centro, che è in grado di ospitare un numero importante di presenze. Siamo preoccupati per lae l’ordine pubblico, come abbiamo rappresentato al questore di Lucca Edgardo Giobbi", così Massimiliano Baldini e Maria Pacchini, consigliere regionale e segretario comunale della Lega, sull’ipotesi di una prossima apertura di unanel centro della Vecchia, per cui la stessa comunità bengalese ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto dello spazio dove far nascere la, come il loro luogo di culto e di religione islamica, dopo che la trattativa per l’acquisto in un immobile in via Fratti non ha avuto risultato positivo. "È nostra volontà, inoltre, attenzionare anche ildi tutte leed edilizie - continuano Baldini e Pacchini - Visto che l’ex vetreria risulterebbe necessitare di importanti lavori".