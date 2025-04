Thesocialpost.it - Mosca sulle proposte USA: “Inaccettabili così come sono”

Leggi su Thesocialpost.it

La Russia prende in considerazione le soluzionidagli Stati Uniti per un possibile cessate il fuoco in Ucraina, ma le ritienenella loro forma attuale. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Serghei Ryabkov, sottolineando che Washington non ha ancora inviato segnali chiari a Kiev sulla fine del conflitto.“Non abbiamo sentito alcun segnale (dagli Usa) indirizzato a Kiev sulla fine della guerra”, ha affermato Ryabkov, spiegando che per ora si tratta solo di un tentativo di individuare una formula per un cessate il fuoco secondo la visione americana, senza affrontare le questioni più profonde del conflitto.Secondo il viceministro, le cause alla base della guerra nonstate adeguatamente considerate nellestatunitensi, aspetto che perresta una priorità.