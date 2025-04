Ilrestodelcarlino.it - Morto Pergolesi, anima de "La Fenice"

Addio a Domenico, aveva 92 anni. È stato una figura chiave per la vita culturale di Senigallia. Il suo nome resterà indissolubilmente legato all’impegno profuso qualetore dell’Associazione Culturale La, da lui fondata alla fine degli anni ‘60 e nella quale confluì il Gruppo di Arte Drammatica ‘La’, di cui egli stesso fu l’appassionato regista. "Una compagnia, questa, che diede un impulso fondamentale al teatro cittadino, partecipando anche a importanti manifestazioni di livello nazionale" il cordoglio dell’Amministrazione Comuanale. Grande appassionato di jazz, fu tra i pionieri nell’organizzare a Senigallia eventi dedicati a questo genere musicale, riuscendo a portare in città artisti del calibro di Chet Baker. Proprio allo Shalimar Club di Senigallia, Chet Baker si esibì nel 1987, performance da cui poi venne tratto l’album A Night at the Shalimar, pubblicato nel 1991.