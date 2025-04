Quotidiano.net - Morto il turista scozzese rimasto ustionato nel crollo della palazzina a Roma

, 1° aprile 2025 - E'a causa delle ferite riportate ildi 54 anni,neldi unanel quartiere Monteverde ail 23 marzo scorso. I pm diindagano ora per omicidio colposo e disastro colposo. Disposta anche l'autopsia sul corpo delche era ricoverato in gravi condizioni. Chi indaga vuole accertare le cause che hanno portato all’esplosione ed aldello stabile. Un ingegnere ha ricevuto specifico incarico di consulenza. Aveva postato l'ultima fotosua vacanzana proprio ieri pomeriggio Grant Paterson, il54enne ferito nell'esplosione di unastamattina nel quartiere Monteverde a. Uno scatto che lo ritrae davanti alla fontana di Trevi. Sul suo profilo una carrellata di immagini delle bellezzeCapitale, dove era arrivato meno di una settimana fa.