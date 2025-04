Agi.it - Morto il turista scozzese coinvolto nel crollo della palazzina di Monteverde

AGI - È deceduto il54enne rimasto ferito nelin via Vitellia, nel quartiere romano di, avvenuto la mattina di domenica 23 marzo. Nell'inchiesta dei pm di Roma si ipotizzano i reati di disastro e omicidio colposo. Verrà, inoltre, disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo deceduto dopo il ricovero in ospedale. Gli accertamenti di carabinieri e vigili del fuoco sono in corso per appurare le cause che hanno portato all'esplosione e aldello stabile. L'area e' ancora sotto sequestro.