Morto Grant Paterson il turista scozzese rimasto ferito nell’esplosione della palazzina di Monteverde a Roma

Non ce l’ha fatta, ildi 54 annidata da una fuga di gas nellnella zona di, a. A darne notizia è Adnkronos. L’uomo, ospite del B&B nell’edificio in via Vitellia 43, eragravemente ustionato. Sul caso era stato aperto un fascicoloprocura diper lesioni colpose e disastro colposo, ma ora, dato il decesso, l’ipotesi di reato finora verso ignoti è destinata a cambiare. In precedenza l’appartamento, al momento del crollo convertito in struttura ricettiva, era stato affittato a Roberto Saviano, che lo utilizzava come studio.aveva prenotato il suo soggiorno nell’attività Mamma, intestata a un personal trainerno, L.Z., e avviata appena un mese fa, in concomitanza con le prime settimane dell’anno del Giubileo.