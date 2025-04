Lanazione.it - Morto a 17 anni nell’incidente con il trattore, la scuola sotto shock: “Era un ragazzo straordinario”

Montopoli (Pisa), 1 aprile 2025 – Non era la prima volta che andava a fare un giro per i campi guidando ildell'azienda di famiglia, Felice Laveglia,lunedì sera a 17a Montopoli, schiacciato dal mezzo. Ilsi è ribaltato mentre l'adolescente stava rientrando a casa. A scoprire il corpo ormai privo di vita è stato il padre intorno alle 20,30. L'uomo, non vedendolo rincasare, era andato a cercarlo nella proprietà. Ha chiamato i soccorsi ma per il figlio non c'era più nulla da fare. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno già depositato un'accurata informativa alla procura della repubblica, pur senza avere ancora ipotizzato reati. Non è chiara neppure l'ora del decesso. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per chiarire la causa della morte. Felice Laveglia, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di San Miniato, stava guidando ilsu una strada sterrata che costeggia il bosco, all'interno della proprietà di famiglia, nei pressi del torrente Chiecina.