Ilrestodelcarlino.it - Morte di Trozzi, indagati 4 medici. L’accusa è quella di omicidio colposo

Cinque giorni prima di morire era stato al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo per un controllo. Aveva la pressione alta Massimilianoe voleva essere tranquillizzato che non avesse nulla. Dopo poche ore era stato rimandato a casa. La Procura di Ancona ha indagato perin concorso quattro, due sono radiologi, in servizio il 15 marzo scorso al pronto soccorso osimano, il giorno in cui l’imprenditore di San Biagio e presidente del Camerano Calcio si era recato per una visita. Il fascicolo, aperto a loro carico dal pubblico ministero Rosario Lioniello, è stato un atto dovuto dopo ladel 45enne, titolare dell’azienda Fraber a San Biagio, specializzata in pelletterie, e anima della squadra del Camerano.è stato trovato deceduto il 20 marzo scorso, all’interno della sua attività, dalla madre.