Chietitoday.it - Morte di Andrea Prospero, il diciottenne romano ricorre al Riesame per tornare libero

Leggi su Chietitoday.it

Ha impugnato l'ordinanza della misura cautelare agli arresti domiciliari ildi Roma, accusato di istigazione o aiuto al suicidio per ladi, lo studente lancianese trovato senza vita il 29 gennaio in un appartamento in affitto a Perugia. Tramite il suo.