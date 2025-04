Lapresse.it - Morta Paola Motta, la giornalista di Skytg24 aveva 57 anni

Lutto nel mondo del giornalismo. E’all’età di 57di. Ad annunciarne la scomparsa è stata la stessa emittente all news. La cronista politica era malata da tempo. “Non ha vinto la battaglia contro un male impietoso e violento ma la guerra alla lunga l’ha vinta, se lasciare una traccia importante nella vita significa qualcosa”, si legge sul sito di. Nata a Merano, in Alto Adige,lavorato in un quotidiano locale prima di approdare al canale di informazione eun figlio. In tanti hanno voluto ricordarla anche nel mondo della politica.Addio a, ci ha lasciato la nostra collega https://t.co/C7qR64MMTt— Sky tg24 (@) March 31, 2025, il ricordo del mondo della politica “Esprimo dolore e sconcerto per la scomparsa dell’amica e collega, cronista politica di Sky Tg24 sin dalle origini della testata, che con garbo e professionalità ha raccontato oltre vent’di storia istituzionale italiana.