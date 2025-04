Lanazione.it - Morta in clinica, la procura indaga. L’ipotesi è omicidio colposo. Acquisito altro materiale medico

Arezzo, 1 aprile 2025 – Nessunto ma lahaaltra documentazione medica. Siper. Per l’autopsia c’è ancora da aspettare ma non è escluso che la svolta possa arrivare già nelle prossime ore con il conferimento dell’incarico allegale. Sono questi i primi passi della magistratura di Arezzo che già da venerdì si sta occupando della morte di Roberta Mazzuoli, 48 anni, di Abbadia San Salvatore (Siena): la donna, dipendente della coop di Piancastagnaio, non si è risvegliata dopo l’anestesia al San Giuseppe Hospital,privata in città, tra le più grandi della Toscana. Si sarebbe dovuta operare ad un occhio, un piccolo intervento, programmato da tempo. Ma che nemmeno è iniziato, lei si è spenta prima. Roberta Mazzuoli sorridente in un momento felice con la sua famiglia (foto tratta dal suo profilo Facebook) La famiglia di lei, che vive con il compagno e il figlio di 16 anni, ha sporto querela ai carabinieri.