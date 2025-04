Bergamonews.it - Morgane, De Martino, Maledetta primavera o Coppa Italia? La tv del 1° aprile

Per la prima serata in tv, martedì 1°, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “– Detective geniale 4”.Verranno proposti due episodi dal titolo “L’effetto rastrello” e “Coccinella Septempunctata. Nel primo,si ritrova al fianco di Karadec per risolvere un nuovo caso, l’omicidio di una donna che sembra essere collegato a quello di altre tre vittime, tutte donne, tutte uccise di sabato;è certa che si tratti di un serial killer. Nel frattempo, il rapporto tra Gilles e Afida prende una deriva inaspettata.Nel secondo, A Karadec vengono affidate le indagini sulla scomparsa di una donna, Emma Perrin.lo aiuta e, grazie a un’intuizione geniale, lo porta su una pista dai contorni fantascientifici, durante questa indagineha l’opportunità di conoscere i genitori dell’ispettore.