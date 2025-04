Lanazione.it - Montevarchi protagonista della Ginnastica artistica nazionale con mille persone attese al Palazzetto dello sport

Arezzo, 1 aprile 2025 –conal. Ilospiterà, sabato 5 e domenica 6 aprile, le gare del campionato di serie C difemminile. Sonoper una manifestazione interregionale in cui le squadre di sfideranno per aggiudicarsi la promozione in serie B, nella cosiddetta “una zona tecnica” del centro- sud d’Italia. Parallelamente, l’altra zona tecnica si terrà a Padova per il Nord Italia La competizione vedrà la partecipazione di 21 squadre, 160 ginnaste, staff tecnici e pubblico al seguito, provenienti da ben 11 regioni: Toscana, Liguria, Lazio, Umbria, Molise, Sardegna, Campania, Sicilia, Puglia, Abruzzo e Basilicata, con giudici federali che arriveranno da tutta Italia.