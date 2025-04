Lanazione.it - Monte Morello isolata: chiusura della Sp130 per frana mette in crisi residenti e attività

Leggi su Lanazione.it

Quasi isolati, in pratica, con una sola strada percorribile per raggiungere l’areaPiana e di Prato. Con un aggravio notevole di chilometri e di tempo. Stanno vivendo momenti difficili ie i titolari didiper la, dopo il Rifugio Gualdo provenendo su Sesto, per gli smottamenti causati dall’esondazione del Rimaggio ma anche per una‘storica’, qualche chilometro più avanti, che ora ha ulteriormente ceduto, con il tratto percorribile solo da mezzi non pesanti. Fra l’altro i camion, per questo, non potrebbero transitare da qui per raggiungere laprecedente mentre dal lato di Sesto non potrebbero arrivare per la sede stradale e curve troppo strette. Il problema è evidente: "Noi gestiamo un locale – dice Lucia Consigli del Bar Ristorante Consigli di Ceppeto – e chiaramente stiamo risentendostrada ma la questione è più ampia.