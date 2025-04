Unlimitednews.it - Modena, imposte evase per due annualità. Sequestrati 330 mila euro

(ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito, sudelega della Procura della Repubblica, un decreto di sequestro preventivo (per un valore complessivo di oltre 330.000),emesso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dinei confronti di due imprenditori di Cavezzo (MO),indagati, in concorso tra loro, per il reato di “dichiarazione infedele”, uno in qualità di legale rappresentante e l’altro diamministratore di fatto di una ditta individuale operante nell’ambito del distretto tessile e della maglieria.mgg/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo