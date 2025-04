News.robadadonne.it - Modello 730/2025: novità, scadenze e come compilarlo. Tutto quello che devi sapere

Quando è trascorso marzo, all’uscita dei Cud, l’appuntamento resta lo stesso,con il730/, che ci permette di dichiarare allo Stato i nostri redditi, le nostre spese detraibili (tra cui quelle mediche e veterinarie) ein quale modo e in quale quantità contribuiamo al welfare, che ci permette di avere scuola e sanità pubbliche, oltre che una serie di servizi che non in tutti i Paesi del mondo vengono erogati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali.Quando esce il 730/e chi deve presentarloIl730/precompilato sarà disponibile dal 30 aprilesul sito dell’Agenzia delle Entrate. Sostanzialmente se ne possono avvalere tutti coloro che svolgono un lavoro dipendente ma anche i pensionati, ovvero chi ha:redditi da lavoro dipendente o paradipendentequelli che un tempo venivano chiamati Co.