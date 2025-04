Ilfattoquotidiano.it - “Mobilitazioni per Marine Le Pen nel fine settimana”: Bardella chiama la piazza in difesa della leader condannata

“Operazioni di volantinaggio epacifiche” indette nelda Rassemblement National indiLe Pen, dopo la condanna a 5 anni per appropriazione indebita di fondi Ue che la rende ineleggibile, con effetto immediato, stoppando la sua corsa all’Eliseo nel 2027. Il presidente di Rn Jordanallaine, nel corso di un’intervista a C-News, denuncia “la tirannia dei giudici”, condannando al tempo stesso “le minacce, gli insulti e gli abusi” nei loro confronti. “Faranno di tutto per impedirci di arrivare al potere. Ci sono milioni di francesi che questa mattina, e da ieri – ha continuato – sono indignati e che ritengono che i giudici abbiano deciso in modo sproporzionato, politico e partitico di ostacolare la griglia di partenza delle prossime elezioni”.