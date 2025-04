Tpi.it - Mobilità, è boom per le auto elettriche: immatricolazioni al +70% nel 2025

La transizione verso l’elettrico continua, anche in Italia. I dati registrati in questosono molto positivi in tal senso, come sottolineano i report ufficiali del settore. Si parla nella fattispecie di un incremento delledellesu base annua pari al, insieme ad altri dati che meritano di essere approfonditi.diin Italia: i datiCome anticipato, finora ilsi sta dimostrando particolarmente positivo per il settore delle. Un recente report pubblicato da Motus-E a febbraio, non a caso, evidenzia undelledi queste vetture corrispondente al. Durante il solo mese di febbraio sono state immatricolate 6.980, corrispondenti al 5% del mercatomotive tricolore.Rispetto allo stesso periodo del 2024, quando la quota di mercato era pari al 3,4%, si osserva inoltre una crescita di 1,6 punti percentuali: ciò evidenzia un chiaro cambiamento nei comportamenti d’acquisto e nelle scelte dei consumatori, sempre più spesso orientati verso lagreen.