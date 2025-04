Ilfattoquotidiano.it - Mitja Borkert, il mago del design Lamborghini: “Diamo una forma all’adrenalina”

Da sempre sinonimo di audacia, innovazione einconfondibile,ha fatto dellaun linguaggio universale di potenza ed emozione. A guidare questa visione, da quasi un decennio, c’è, Head ofdel Centro Stile di Sant’Agata Bolognese, che quest’anno celebra il suo 22° anniversario. In questa intervista esclusiva,ci accompagna alla scoperta dell’evoluzione stilistica del brand, delle sfide future legate all’elettrificazione e della filosofia che guida ogni linea delle vetture del Toro.Quest’anno il Centro Stilecompie 22 anni. Guardando a questo traguardo, quali sono stati i momenti più significativi della sua evoluzione e quali le sfide per il futuro?Pur essendosinonimo diiconico e leggendario, nei suoi primi 35 anni di vita questo è stato affidato sempre ad esterni, ad esempio Bertone, o direttamente alle aziende proprietarie, come Chrysler.