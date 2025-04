Quotidiano.net - Misterioso virus in Russia: tosse con sangue e gravi sintomi respiratori. Allarme sui social

Roma, 1 aprile 2025 – Giallo inper gli effetti di unX” che provocherebbecon. L’, lanciato sul canale Telegram russo 'Shot', riguarda pazienti con un quadro clinico serio, risultati negativi ai test per influenza e Covid-19. Secondo 'Newsweek' i funzionari sanitari russi attribuiscono questi casi a comuni infezionie, tra cui il Mycoplasma pneumoniae. Ma le autorità russe hanno respinto le voci parlando di "speculazioni sui resoconti di unnon identificato" e assicurando che "non sono stati rilevati nuovi agenti patogeni". L’agenzia russa Rospotrebnadzor, responsabile della supervisione della tutela dei diritti dei consumatori e della salute pubblica, ha affermato che "non ci sono prove di unnuovo o non identificato in circolazione sul territorio della Federazione Russa".