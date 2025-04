Mistermovie.it - Mister Movie | The Last Train to New York, Che Fine Ha Fatto il Remake di “Train to Busan”?

Sei un fan di "to"? Allora ti starai chiedendo anche tu chehailamericano, "Theto New". Il regista Timo Tjahjanto ha finalmente rotto il silenzio, rivelando dettagli interessanti sulla sua situazione. Sembra che il progetto, nonostante un team creativo di tutto rispetto, sia bloccato da anni. Scopriamo insieme cosa sta succedendo dietro le quinte. Dietro le Quinte del Ritardo: Cosa Dice il Regista?Timo Tjahjanto, il regista designato, ha espresso la sua frustrazione su X, affermando di essere pronto fin dal 2020. Hacapire chiaramente che il blocco non dipende da lui, ma da "complicazioni dello studio". Ricorda, questoè un progetto ambizioso con James Wan (il mago dietro "The Conjuring") come produttore e Gary Dauberman ("It") alla sceneggiatura.