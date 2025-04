Mistermovie.it - Mister Movie | The Couple: Simona Izzo e Luca Tommasini opinionisti? Indiscrezione bomba!

Cresce l'attesa per il debutto di The, il nuovissimo reality show che vedrà Ilary Blasi al timone su Canale 5 a partire dalla prima serata di lunedì 7 aprile 2025. Mentre il pubblico attende di conoscere meglio le dinamiche del programma e le coppie in gara, emergono indiscrezioni significative riguardo ai possibiliche affiancheranno la conduttrice. Secondo voci insistenti, i prescelti potrebbero essere due figure note nel panorama dello spettacolo italiano.affiancheranno Blasi?I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di. La, figura poliedrica e ampiamente riconosciuta dal grande pubblico grazie alla sua lunga carriera come attrice, doppiatrice, regista e sceneggiatrice, oltre che per le sue frequenti apparizioni televisive come commentatrice acuta, porterebbe la sua esperienza e la sua dialettica vivace.